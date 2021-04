Ein Teil der Beueler Industriegeschichte : Die Marquartvilla wird saniert

Die Rücksansicht der Direktorenvilla an der Marquartstraße. Derzeit wird das denkmalgeschützte Haus saniert. Foto: Niklas Schröder

Beuel Eigentümer Wolfgang Quadt hat lange für seinen Traum gekämpft. Nun kann der Maurermeister die sogenannte Marquartvilla in Beuel sanieren. Dabei hat die SPD Vorstellungen, die nicht unbedingt zu denen des Eigentümers passen.



Die letzte verbliebene Villa an der Marquartstraße wird seit kurzem saniert. Passanten können von der Straße aus durch den Zaun sehen, wie tiefe Löcher um das Gebäude herum ausgehoben werden. Der bisherige Zustand der Villa hatte auch die SPD auf den Plan gerufen.

Derzeit werden Bodenarbeiten gemacht, erläutert Eigentümer Wolfgang Quadt (69) gegenüber dem GA. „Wir haben jetzt erstmal einen Bodenaushub gemacht, damit wir den Keller trocken bekommen.“ Die Arbeiten erfolgten in enger Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde der Stadt, versichert der Eigentümer der Tapetenfabrik. Demnach müssen alle Veränderungen mit der Behörde abgestimmt werden. In weiteren Schritten sollen Teile des Gebäudes, die nachträglich angebaut wurden, wieder zurückgebaut werden. „Damit der ursprüngliche Charakter wieder zum Tragen kommt.“

Seit 20 Jahren ist der Unternehmer an der Villa interessiert

Die Straßenfront bleibe aber erhalten. „Die anderen Gebäudeseiten werden abgebrochen und entsprechend saniert“, so Quadt, der bis Dezember auf eine Genehmigung für die Maßnahme warten musste. „Wir sind seit 20 Jahren an dem Thema dran und wollten diese Villa kaufen. Vor drei Jahren haben wir das Areal nach langem Hin und Her bei einer öffentlichen Ausschreibung erwerben können“, berichtet Quadt. Den Kaufpreis will der Beueler nicht nennen.

Was nun am Ende aus dem Gebäude werden wird, sei noch nicht abzusehen. „Ich werde das Gebäude an eine Partei vermieten. Wer sich da berufen fühlt, kann sich gerne bei mir melden“, sagt Quadt. Somit könne der künftige Mieter auch Einfluss auf die Innengestaltung nehmen. Auf den geschätzten 300 Quadratmetern könnten beispielsweise Büroräume entstehen. Rund zwei Jahre sollen die „kniffligen“ Sanierungsarbeiten nun andauern. „Es sind Rissbildungen im Gebäude entstanden, die behoben werden müssen. Wahrscheinlich wegen Erschütterungen durch die Bahn oder baulichen Mängeln.“

Auch die unter Denkmalschutz stehende Holztür soll erhalten bleiben. Sie wurde aus Sicherheitsgründen zugemauert. Zu den Gesamtkosten will sich Quadt ebenfalls nicht äußern. „Das mache ich als Hobby“, sagt der Maurermeister, der auf dem Areal zehn Mitarbeiter für solche Projekte beschäftigt. Kürzlich hat er ein Wohngebäude in der Auguststraße kernsaniert und erweitert.

SPD wünscht sich mehr Wohnraum im Gebiet

Der bisherige Zustand der alten Direktorenvilla hat auch die SPD-Fraktion auf den Plan gerufen. In einer Pressemitteilung schreibt die Partei, dass sie eine Große Anfrage im Denkmalausschuss veranlasst hat. „Teile der Villa stehen unter Denkmalschutz, aber für den Erhalt wird nichts getan“, erläutert Herbert Spoelgen (SPD), der neuer Vorsitzender des Denkmalausschusses ist. „Die Villa steht in einem Bereich, der industriegeschichtlich eine große Rolle für Beuel spielt. In dem Quartier gibt es mittlerweile eine gewerblich-künstlerische Nutzung, aber auch Wohnen sollte dort möglich sein. Da würde eine in Stand gesetzte Villa mit einer öffentlich zugänglichen Nutzung gut hinpassen“, ergänzt die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin von Beuel, Petra Maur.

Laut der SPD soll sich das Quartier zwischen Auguststraße, Siegburger Straße und Röhfeldstraße in Zukunft „zu einem urban gemischten Gebiet“ wandeln, wo Wohnen, Arbeiten, Kultur und Freizeiteinrichtungen zu einer Belebung dieses Beueler Teils führen sollen. „Daher wäre eine sanierte Direktorenvilla mit öffentlicher Nutzung ein gutes Puzzleteil hierfür“, so die Sozialdemokraten.