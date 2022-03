Schwimmen in Bonn-Beuel : Beueler Bütt bleibt länger geschlossen

Schwimmen in Bonn-Beuel

Beuel Eigentlich wollte die Stadt Bonn die Beueler Bütt nach den Osterferien wieder öffnen. Das geht jetzt offenbar nicht mehr. Nach einer Prüfung der Standsicherheit sind weitere Arbeiten nötig. Frühestens im September können Schwimmer deshalb wieder ins Hallenbad.

Deutlich länger als bisher geplant, werden Schwimmer im Stadtbezirk auf Besuche in der Beueler Bütt verzichten müssen. Wie die Stadt am Montag bekannt gab, sei mit einer Wiederöffnung des Hallenbads „erst nach der Sommerpause“ zu rechnen. Die Stadt war zuletzt davon ausgegangen, dass die Beueler Bütt wieder nach den Osterferien öffnet.

Sogar erst zum Beginn der Wintersaison ab September solle der Betrieb wieder beginnen. Noch bis Ende Mai können Schulen und Vereine aus dem Stadtbezirk weiterhin das Frankenbad nutzen. In Bezug auf die Verzögerung verwies die Stadt darauf, dass die Sanierungsarbeiten „nicht vor der Sommerpause abgeschlossen werden“ könnten. Die Arbeiten am Mehrzweckbecken hatten im vergangenen Dezember begonnen. Parallel hatte es eine Prüfung der Standsicherheit im Gebäude gegeben. Das Ergebnis habe gezeigt, so die Stadt, dass zusätzliche Arbeiten notwendig sind.