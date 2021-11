Gespräch am Wochenende : „In zwei Jahren ist definitiv Schluss“

Zur Person

Horst Derenbach wurde am 3. Juli 1941 in Oberkassel geboren. Bis auf einen kurzen „Ausrutscher“, der ihn wenige Monate nach Ramersdorf führte, wohnt er bis heute in Oberkassel. Er kann es sich, so seine eigenen Worte, gar nicht vorstellen, woanders zu leben.

Der gelernte Werkzeugmacher trat in früher Jugend in den TuS Oberkassel ein, um Handball zu spielen. Nach seiner aktiven Karriere unterstützte er den Verein als Übungsleiter und Handballtrainer sowie als Schiedsrichter. Seit 1983 ist er Vorsitzender des Vereins, nachdem er zuvor Abteilungsleiter, Beisitzer und stellvertretender Vorsitzender war. Erst im Sommer 2021 wurde er, als eine Kandidatin kurzfristig abgesagt hatte, für zwei weitere Jahre wiedergewählt. Danach will er definitiv seine Laufbahn als Funktionär beenden.

Seine Frau ist vor einigen Jahren gestorben. Er hat drei Söhne, alle haben Handball gespielt, und vier Enkelkinder.

shr