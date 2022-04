Lehrer aus Beuel gibt Lernhilfe per Video-Blog : „Mr. V.” macht online fit fürs Abi

So stellt sich Lehrer Martin Villwock alias „Mr. V“ in seinen Videos vor. Foto: privat Foto: General-Anzeiger Bonn GmbH

Beuel Ein Beueler Lehrer trainiert online mit Schülern für die Abschlussprüfungen. Was zu Beginn der Corona-Pandemie aus der Not heraus geboren wurde, hat sich längst zum Erfolgsmodell entwickelt. Rund 9000 Follower klicken mittlerweile seine Videos.



Bei der Lektüre von Shakespeares „Macbeth“ machen sich erste Sorgenfalten auf der Stirn breit, die Analyse einer Rede von Barack Obama geht ebenfalls nicht leicht von der Hand und die Argumentation zum Postkolonialismus könnte facettenreicher sein: Derzeit bereiten sich wieder viele Schüler auf die Abiturprüfungen vor. Spätestens nach den Osterferien müssen sie zeigen, was sie in den vergangenen Jahren gelernt haben. Unter anderem auch im Fach Englisch.

Wie gut, wenn es jemanden gibt, der die wichtigsten Inhalte für die anstehenden Klausuren und mündlichen Prüfungen noch einmal aufbereitet und jugendgerecht präsentiert. So wie „Mr. V.“. Dahin steckt Martin Villwock, Sport- und Englischlehrer am Ernst-Kalkuhl-Gymnasium in Beuel. In seinem Video-Blog macht er via Internet Schülerinnen und Schüler von Grund- und Leistungskursen fit für das anstehende Abi.

Unterricht von der Klasse ins Netz verlagert

Was zum Beginn der Pandemie aus der Not heraus geboren wurde, hat sich längst zum Erfolgsmodell entwickelt. „Eigentlich wollte ich mit Ausbruch von Corona den Schülern persönlich den anstehenden Stoff erklären“, erzählt Villwock, der mit der Aktion im März 2020 startete. Kurzerhand wurde damals der Unterricht von der Klasse ins Netz verlagert. Auf der Video-Plattform Youtube präsentierte der Pädagoge immer neue Lektionen, die nicht nur seine Schüler regelmäßig anklickten. Mittlerweile hat er rund 100 Videos hochgeladen. Und das mit großem Erfolg. Etwa 9000 Follower hat er mittlerweile.

Allerdings hat er nicht nur Tipps rund um Aussprache, Analysen sowie Grammatik für den Englischunterricht. „Nein“, sagt Villwock im Gespräch mit unserer Redaktion. „Da ich zudem Sport unterrichte, zeige ich beispielsweise auch, wie man einen Handstand macht“, lacht er. Und so differenziert die Lerninhalte für das „Online-Coaching“ in den verschiedenen Fächern und Jahrgangsstufen sind, so unterschiedlich ist auch der Aufwand, bis ein neues Video abgedreht ist. „Manche sind nach 20 Minuten fertig, andere erst nach Stunden“, sagt der Pädagoge.

Gerade bei angehenden Abiturienten gefragt

Derzeit ist „Mr. V.“ jedoch gerade bei den angehenden Abiturienten gefragt. Damit sie Ende April fit sind, kümmert sich Villwock aktuell besonders um sie. „Ich trainiere mit ihnen auch, was für eine mündliche Prüfung wichtig ist und welcher Erwartungshorizont vorgegeben ist“, betont er. Schritt für Schritt zeigt er nicht nur den Ablauf, sondern aus erster Hand gibt’s sogar „Insider-Tipps“. Denn als Lehrer weiß Villwock natürlich genau, worauf seine Kollegen Wert legen und wie Schüler die meisten Punkte sammeln können. „Wichtig ist eine gute, klare und vor allem korrekte Aussprache mit entsprechender Betonung“, hebt er hervor.

Für ihn haben die Lernvideos einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem klassischen Frontalunterricht. „Jeder bestimmt, wann und wo er lernen will. Schüler, die etwas nicht verstanden haben, spulen einfach zurück und können sich das Video so oft anschauen, wie sie wollen“, sagt er.

Doch nicht nur die Abiturienten werden sich bewerten lassen müssen. „Das muss ich auch regelmäßig“, lacht der Lehrer des Ernst-Kalkuhl-Gymnasiums. Mit seiner Benotung kann er jedoch sehr zufrieden sein. „Das Feedback der Schüler ist überwiegend positiv. Und wenn es Kritik gibt, dann ist sie in der Regel konstruktiv.“ Mittlerweile macht Villwock nicht nur „seine“ Schüler fit fürs Abi. „Nein. Ich weiß, dass auch viele von anderen Schulen reinschauen.“ So vorbereitet bereitet ihnen der Gedanke an „Macbeth“ und die Verstrickungen von Mord, Macht, Hexen, Geister und Wahnsinn garantiert keine schlaflosen Nächte.