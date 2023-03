Platz für sechs Gruppen Stadtrat genehmigt neue Kita für Holzlar

Seit August 2021 sind die Kitakinder vorübergehend in Containern auf dem Gelände Finkenweg 31 in Holzlar untergebracht. Beim Umzug bestand die Einrichtung aus 68 Kindern, verteilt auf vier Gruppen. Das Gebäude an der Bonner Straße bestand aus einem Altbau aus den frühen 1930er-Jahren sowie einem Erweiterungsbau aus den 1970er-Jahren. Für diese Gebäudeteile wäre eine Kernsanierung erforderlich gewesen. Die Stadt kam aber nach gründlicher Prüfung zu der Erkenntnis, dass das nicht mehr wirtschaftlich gewesen wäre. Deshalb entschied man sich für einen Abriss des bisherigen Kita-Gebäudes und einen anschließenden Neubau an selber Stelle. Wann mit dem Neubau begonnen werden kann, steht noch nicht fest. Jetzt wird erst mal die exakte Bauplanung gezeichnet.