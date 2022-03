Vor dem Bonner Amtsgericht : Bußgeldverfahren wegen Cannabis-Konsums eingestellt

Ein Amtsrichterin hob den Bußgeldbescheid gegen einen 31-Jährigen auf. Er hatte am Tag vor einer Autofahrt einen Joint geraucht. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Polizei hatte einen 31-jährigen Autofahrer aus Bonn angehalten und THC im Urin nachgewiesen. Der Mann wehrte sich erfolgreich gegen ein Fahrverbot und eine hohe Geldstrafe, weil er nachweisen konnte, dass er mit dem medizinisch verordneten Joint noch keine Erfahrungen gesammelt hatte.

Der Begriff „Restalkohol“ ist wahrscheinlich jedem Autofahrer geläufig. Dass aber ein „Restjoint“ die Fahrtüchtigkeit mindestens genauso beeinträchtigen kann, wie am Abend zuvor konsumierter Alkohol musste ein 30-jähriger Bonner bei einer morgendlichen Verkehrskontrolle feststellen: Die Behörden sprachen nach einer positiven Urinprobe nämlich ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße von 500 Euro aus.

Mann leidet unter Magenerkrankung

Der Familienvater leidet unter einer chronischen Magenerkrankung, wie dem Gericht vorgelegte Unterlagen zeigten. Da die Symptome gravierend waren, ihnen aber mit traditionellen Medikamenten nicht beizukommen war, folgte der Patient dem Rat, es mit Cannabis zu versuchen. Am Abend vor der morgendlichen Kontrolle habe er zu dem „ersten Joint seines Lebens“ gegriffen, so der 30-Jährige in der kurzen Verhandlung. Die „Tüte“ habe zwar geholfen, bei den mittelfristigen Auswirkungen habe er sich aber wohl verschätzt.