Bonn-Hardtberg : Lkw fährt sich auf Leitplanke auf der A565 fest

Ein Lkw-Fahrer ist in der Nacht auf Dienstag auf der A565 in der Ausfahrt der Anschlussstelle Bonn-Hardtberg von der Fahrbahn abgekommen. Der Gliederzug ist auf einer Länge von mehr als 80 Metern über eine Leitplanke gefahren, bis er schließlich in Schräglage auf der Leitplanke zum Stehen kam. Der 45-jährige Fahrer war mit dem Laster von Meckenheim in Richtung Bonn unterwegs, als er von der Spur abkam. Der Fahrer hatte dabei Glück im Unglück: Wie die Polizei mitteilte, blieb er unverletzt. Die Leitplanke wurde auf einer Länge von 88 Metern beschädigt.