Adventsmarkt auf dem Brüser Berg : Auch falsche Töne sind erlaubt

Auf dem Brüser Berg erwartet Besucher ein Weihnachtsgruß auf dem Flügelhorn. Auf Regenwetter weiß man flexibel zu reagieren.

Flexibel bei Regenwetter

Von 10 bis 14 Uhr kann man sich an den Ständen rund um den Brunnen auf der Borsigallee sowie in den Innenräumen aufhalten. „Wir sind froh, dass wir endlich wieder den großen Stadtteilsaal und auch die katholische Kirche haben“, sagt die Ortsausschussvorsitzende Heidi Möller. Denn so hat man mehr Platz und kann bei Regenwetter flexibler sein.

Leidenschaft für Blasinstrumente

„Ich bin kein Profimusiker, ich mache das aus Spaß an der Freud.“ Da seien auch falsche Töne erlaubt. Sie musizierte auch in einer Gruppe, die aber in der Corona-Pandemie auseinanderbrach. Seitdem sucht Müller nach einem neuen Ensemble. „Immer alleine spielen ist langweilig.“ Sie ist in Bonn aber noch nicht fündig geworden, und weite Wege kann sie nicht mehr zurücklegen.