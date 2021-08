Nicht nur für Nerds : Der Verein Teckids sucht neue Räume

Duisdorf Der Verein Teckids bietet Kindern eine Anlaufstelle, die gerne mit Technik basteln und Programmieren. Ende 2020 musste der Verein aus seinen Räumen in Duisdorf raus und ist jetzt auf der Suche nach einer Heimat, um sein neues Konzept anwenden zu können.

Dass es Bedarf gibt, zeigte sich auch beim diesjährigen „Hack’n’Fun“-Camp in den ersten beiden Sommerferienwochen auf dem Jugendzeltplatz Bonn in Schweinheim. Dorthin zieht es die Teckids schon seit einigen Jahren, auch dieses Mal war die Freizeit ausgebucht, entgegen dem Klischee waren auch viele Mädchen dabei. Das Ferienprogramm bewegte sich zwischen Ausflügen in die Natur, Platinen löten im großen Zelt auf der Wiese und Lagerfeuer mit Laptop. Da wurden Spiele programmiert, eine Wetterstation gebaut, Geo-Caching angeboten. „Es ist nicht nur Technik, sondern auch Spiel und Spaß“, sagt Dominik George, genannt Nik, vom Teckids-Team. „Das soziale Rahmenprogramm im Camp ist sehr wichtig. Teils sind das Kinder, die den ersten Kontakt mit einer Computertastatur hatten.“ Und für die „Nerd-Kinder“ wolle man einen Ausgleich schaffen.

Aber viel anderes geht derzeit nicht. Der Verein nutzt auch Räume im Gebäude der Alten VHS in Bonn, aber auch die wird ja geschlossen, wenn kein Wunder geschieht. Bis Ende 2020 war die Zentrale in der Rochusstraße 1, genauer gesagt in Räumen der tarent solutions GmbH. Aber zum einen ist das Software-Unternehmen in einen Neubau am Dickobskreuz umgezogen, zum anderen hat Nik den Arbeitgeber gewechselt. Er hat den Verein 2015 mitgegründet und war eins von zwei Mitgliedern, die bei tarent solutions angestellt waren. „Das war eine schöne Situation, wir mussten uns nicht kümmern“, sagt er. Im Prinzip war alles vorhanden von der Technik bis zum schnellen Internetzugang.