Zu wenig Steine für die Mauer : Gitterzaun am Lessenicher Friedhof bleibt

Lessenich/Meßdorf. Der Gitterzaun am Lessenicher Friedhof bleibt. Für eine komplette Einfriedung gibt es kein Geld. Zuvor gab es eine Ortsbegehung mit Politikern, dem Amt für Stadtgrün und dem Städtischen Gebäudemanagement.

Genau dieser Stabmattenzaun hat im zurückliegenden Jahr bei vielen für Verärgerung gesorgt. Die Friedhofsmauer war baufällig. Vor knapp zwei Jahren begann die Verwaltung mit der Sanierung. Ursprünglich war anvisiert, die Arbeiten nach einem halben Jahr abzuschließen. Die gesamte Einfriedung musste ausgebessert werden. Mauersteine waren zerbrochen, Fugen ausgewaschen. Baumwurzeln und Efeu hatten das Mauerwerk gesprengt. Zur Straßenseite rissen die Arbeiter eine große Lücke in die Wand. Dort sei sie besonders marode gewesen. Das Material stammte teilweise aus dem Abriss eines alten Wirtschaftsgebäudes in den 1960er Jahren. Insgesamt ist die komplette Sanierung laut Verwaltung mit rund 95 000 Euro beziffert.

Die Lessenicher waren davon ausgegangen, dass die Einfriedung rundherum geschlossen und das gewohnte Bild wiederhergestellt wird. Was Friedhofbesucher am meisten stört, ist der fehlende Sichtschutz wegen des Gitters. Sie wollen bei Trauer und Andenken an den Gräbern nicht von draußen beobachtet werden. Das Problem wurde teils sehr emotional diskutiert. Ortsausschussvorsitzender Bruno Euskirchen und Politiker machten Druck auf die Verwaltung. In der Bezirksvertretung Bonn wurde gefordert, die historische Friedhofsmauer wieder vollständig aufzubauen. Dazu sollten die ursprünglichen Steine verwendet werden, die ja noch vorhanden sein müssten – oder eine optisch stimmige Alternative.