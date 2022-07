Sorge um die Zukunft : Kleiderstuben in Bonn rechnen mit viel mehr Kunden

Arbeiterwohlfahrt Die Awo in Bonn/Rhein-Sieg : So arbeitet die Awo in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis Die Arbeiterwohlfahrt trat 1919 an, um für Solidarität und Vielfalt zu kämpfen. Ebba Hagenberg-Miliu sprach mit Geschäftsführer Franz-Josef Windisch und dem Vorsitzenden Heinz-Willi Schäfer über Aufgaben der Zukunft.