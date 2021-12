Kinderkliniken in Bonn : Landwirte bringen kranken Kindern Geschenke mit dem Traktor

Mehrere Dutzend Traktoren fuhren am Sonntag am Marienhospital und an der Uniklinik vor, um dort die jüngeren Patienten zu beschenken. Foto: Sebastian Flick

Bonn Weihnachtsbesuch statt Feldarbeit: In Dutzenden sind Landwirte aus der Region am Sonntag mit Traktoren vor den Kinderstationen mehrerer Bonner Kliniken vorgefahren. Im Gepäck hatten sie Geschenke für die kleinen Patienten.

Über eine Bescherung der besonderen Art konnten sich die jungen Patienten des St. Marien-Hospitals am Sonntag freuen: Mehrere Dutzend Landwirte aus dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Ahrtal hatten sich mit ihren Traktoren angekündigt, um den in der Kinderklinik stationierten Mädchen und Jungen am Vorabend von Nikolaus eine kleine Freude zu bereiten. Die beiden Geschwister Pauline (11) und Leo (7) hatten sich mit ihren Eltern Marisa und Dominik Koch schon früh vor dem Haupteingang eingefunden und warteten gespannt auf den Traktoren-Konvoi:

Lautes Hupen kündigt die Gäste an

Dann war es endlich soweit: In der Ferne hörte man bereits das Hupen der Traktoren und schon kamen die Landwirte die Klinik-Einfahrt hochgefahren. Als die Kinder die Traktoren sahen, leuchteten ihre Augen, denn es glitzerte und funkelte überall: Alle Traktoren waren mit Lichterketten geschmückt, einige waren sogar mit leuchtenden Rentieren und vielen weiteren weihnachtlichen Dekorationen geschmückt. „Wir sind heute mit 50 Traktoren hier“, berichtet Landwirt Albert Schmitz, während er im Weihnachtsmann-Kostüm beginnt, die vielen Kisten abzuladen: „Da wollen wir doch mal sehen, was der Nikolaus so alles im Gepäck hat“, schmunzelt Schmitz. Schokolade, Weckmänner, Äpfel, Mandarinen und vieles mehr galt es, an die Kinder zu verteilen. „Wir haben uns gefragt, wie wir den Menschen in Zeiten von Corona eine Freude bereiten können. So sind wir auf die Idee gekommen, eine Lichterfahrt mit unseren Traktoren zu unternehmen und Geschenke zu verteilen, um den Patienten Mut und Hoffnung zu geben, denn Mut und Hoffnung ist das, was wir brauchen im Leben“, sagt Schmitz.