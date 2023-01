Diskussionen in Ippendorf : Stadt will Bürger über Standorte für neue Sporthalle informieren

Ippendorf Die Stadt lädt im Januar zu einer Bürgerveranstaltung zum Neubau einer Sporthalle ein. Dass der Hockey-Verein sie auf eigene Kosten bauen, aber auch für Schulen öffnen will, ist aus politischer Sicht günstig. Doch aus der Nachbarschaft kommt Kritik.

Fast eineinhalb Jahre nach der Fertigstellung der Machbarkeitsstudie zur Mehrfachsporthalle in Ippendorf lädt die Stadt am 12. Januar um 18 Uhr zu einer Bürgerinformationsveranstaltung ein. Bei der Veranstaltung in der Turnhalle der Engelsbachschule, Saalestraße 27, will die Verwaltung Interessierten die geprüften Standortmöglichkeiten präsentieren. Außerdem soll die „weitere Vorgehensweise“ erklärt werden, wie es in Einladung heißt. Das Vorhaben wurde in den vergangenen Jahren viel diskutiert und auch kritisiert.