Feuerwehr, Polizei und DLRG im Einsatz : 78-Jähriger bei Schwarzrheindorf aus dem Rhein gerettet

Bonn Kräfte von DLRG, Wasserschutzpolizei und Feuerwehr haben am Samstag einen 78-Jährigen aus dem Rhein bei Schwarzrheindorf gerettet.

Rettungskräfte haben am Samstag einen 78-Jährigen aus dem Rhein geborgen. In Höhe von Schwarzrheindorf war gegen Mittag eine leblose Person gemeldet worden, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete. An der Bergungsaktion seien ein Rettungsboot der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Bonn (DLRG), ein Einsatzboot der Wasserschutzpolizei und das Mehrzweckboot der Feuerwehr beteiligt gewesen.

In Höhe der Nordbrücke konnte der Mann aus dem Wasser geholt und noch an Bord reanimiert werden. Ein Notarzt setzte die Reanimation am Ufer fort. Der 78-Jährige wurde in ein Bonner Krankenhaus gefahren. Am Sonntag lag er dort noch auf einer Intensivstation.