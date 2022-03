Betrugsmasche vermutet : Angebliche Kindesentführung in Bonn ist eine Fake-Meldung

Angebliche Kindesentführung in Bonn ist eine Fake-Meldung

Bonn Mit einem offenkundig gefälschten Bericht über eine Kindesentführung in Bonn versuchen mutmaßliche Betrüger Schadsoftware zu verbreiten. Denn die Polizei weiß nichts von der angeblichen Entführung.

Ein offenkundig gefälschter Bericht über eine Kindesentführung kursiert gerade in Bonner Facebook-Gruppen. Darin wird behauptet, ein fünfjähriges Mädchen sei in Bonn von einem Mann aus einem „Einkaufszentrum“ entführt worden. Der Polizei ist dazu nicht das Geringste bekannt, wie ein Sprecher der Polizeileitstelle am Sonntag versicherte. Es handele sich offenbar um eine Falschmeldung.