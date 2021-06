Entscheidung vor Bonner Gericht : Eskalierter Streit unter Nachbarn

Bonn Das Bonner Amtsgericht hat einen 42-jährigen Mann aus Duisdorf zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er seinen Nachbarn mit einem Messer schwer verletzt hatte. Am Dienstag haben nun Täter und Opfer ihre Berufungsanträge zurückgenommen.

Das Berufungsgericht, das an dem Amtsgerichtsurteil offenbar nichts zu bemängeln sah, gab dem Angeklagten so die Chance, in einigen Wochen in den offenen Vollzug der JVA Euskirchen zu gehen. Am besten stünden seine Chancen dafür, wenn der Angeklagte seinen Job als LKW-Fahrer schnellstens wieder aufnehme. „Dann haben Sie die Chance, etwas zum Lebensunterhalt Ihrer Familie beizutragen“, so der Vorsitzende Richter Eugen Schwill. Nachdem zwei Wachtmeister die Handschellen geöffnet hatten, wurde der Verurteilte von seiner Frau in Empfang genommen.