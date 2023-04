Angespannte Haushaltslage Stadt Bonn soll vier Millionen Euro bei Personal streichen

Nach tagelanger Beratung hat die Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt Vorschläge erarbeitet, wie zusätzlich im Doppelhaushalt Einsparungen erzielt werden können. Dazu gehört unter anderem der Vorschlag, rund vier Millionen Euro bei den Personalkosten einzusparen.Die detaillierten Kürzungen sollen der Politik zur Ratssitzung am 27.April vorgelegt werden. Damit sollen die von der Stadtspitze erst am vorigen Freitag angekündigten Steuererhöhungen ab 2024 moderater ausfallen als vorgesehen. Sämtliche Vorschläge der Ratsmehrheit wie auch zahlreiche Änderungsanträge der Oppositionsfraktionen standen am Dienstagabend in der Sondersitzung des Finanzausschusses zur Beratung an.