Einige Tage nach Schulbeginn : Bonner Kitas sollen ab dem 17. August wieder regulär öffnen

Die Kitas in Bonn öffnen ab August wieder. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bonn Die Stadt Bonn will alle Kindertagesstätten und Tagesspflegestellen ab August wieder öffnen. Dann gelten für Kinder und Eltern jedoch wie bisher mehrere Schutzmaßnahmen.

In Bonn sollen alle Kindertagesstätten und Tagesspflegestellen für Kinder ab dem 17. August, also einige Tage nach Schulbeginn, wieder regulär geöffnet werden. Das teilte die Stadt Bonn am Mittwoch mit.