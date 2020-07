Fahrgast bewusstlos : Rettungseinsatz in Linie 66 sorgt für Verspätungen in Bonn

Symbolfoto. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Bonn Ein Fahrgast ist am Mittwochmorgen bewusstlos in der Linie 66 aufgefunden worden. Die Bahn wurde an der Haltestelle Olof-Palme-Allee gestoppt, um die Person in ein Krankenhaus zu transportieren. Es kann immer noch zu Verspätungen auf den Linien 63, 66, und 16 kommen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Mittwochmorgen hat es einen Rettungseinsatz in der Straßenbahnlinie 66 an der Haltestelle Olof-Palme-Allee in Richtung Bonner Hauptbahnhof gegeben. Wie Veronika John von der Pressestelle der Stadtwerke Bus und Bahn auf Anfrage mitteilte, hatten Fahrgäste einen anderen Fahrgast bewusstlos aufgefunden.

Zur Info. RTW Einsatz in einem Zug der Linie 66 an der (H) Olof-Palme-Allee in Richtung Hbf. Hier kommt es zu auf allen Linien Unregelmäßigkeiten und Verspätungen. ek (06:29) — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) July 29, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Daraufhin alarmierten sie den Rettungsdienst. Die SWB stoppten die Linie 66 an der Haltestelle Olof-Palme-Allee gestoppt und der Fahrgast mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zwischenzeitlich kam es zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr. Mittlerweile rollen die Bahnen wieder. Es kann noch immer zu Verspätungen auf den Linien 63, 66 und 16 kommen.

(ga)