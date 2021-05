Aktuelle Termine für den KunstRasen Bonn : Comedian Olaf Schubert spielt Show auf dem KunstRasen

Olaf Schubert kommt im August auf den KunstRasen. Foto: Thomas Kölsch

Bonn Sting wird erst 2022 in die Bundesstadt kommen. Doch auch in diesem Jahr sollen vereinzelt Konzerte und Shows auf dem KunstRasen stattfinden. Alle aktuellen Termine für die Open-Airs in 2021 und 2022.

Sting, die Vierte! Der frühere Police-Frontmann muss sein Bonner Gastspiel erneut verschieben. „Wegen des Verbots von Großveranstaltungen muss das Konzert leider ein weiteres Mal verlegt werden, und der neue Termin wird nun Sonntag, der 10. Juli 2022“, teilte Veranstalter Ernst-Ludwig Hartz mit.

Für das Sting-Konzert wird es der vierte Anlauf, nachdem der Brite im Sommer 2019 seinen Auftritt beim Kunst!Rasen wegen einer Erkrankung absagen musste. Aber die Fans des Sängers von Hits wie “Englishman In New York” oder “Every Breath You Take” sind treu. Tickets für das schon vor zwei Jahren in Rekordzeit ausverkaufte Konzert waren kaum zurückgegangen. Auf seiner Webseite bittet Sting seine Fans, ihre Tickets zu behalten, die nach wie vor ihre Gültigkeit behalten.

Doch es gibt nicht nur Absagen: Wie die Veranstalter am Freitag bekannt gaben, kommen Comedian Olaf Schubert & Freunde mit ihrer Show am 31. August auf den Bonner KunstRasen. Am Mittwoch, 19. Mai, begann der Vorverkauf.

Vor einigen Tagen gaben die Veranstalter bekannt, dass Musiker Rea Garvey am 19. August ein Konzert im Rahmen seiner „Yellow Jacket Summer Session“ auf dem Gelände spielen soll. Der Vorverkauf begann am 7. Mai.

Hier die Termine für den Sommer 2022 nach dem aktuellen Stand:

21.06.22 My Chemical Romance (statt 06.07.21)

22.06.22 My Chemical Romance (statt 07.07.21)

29.06.22 Wincent Weiss (statt 28.06.21)

30.06.22 Lionel Richie (statt 30.06.21)

10.07.22 Sting (statt 11.07.21)

12.07.22 Melissa Etheridge

14.07.22 Toto (statt 14.07.21)

07.08.22 Boss Hoss

09.08.22 Nena (statt 15.08.21)

10.08.22 Sarah Connor (statt 16.07.21)

13.08.22 Roland Kaiser + Band (statt 14.08.22).

Den Termin für den Juli/August 2022 für Deep Purple sollen zeitnah bekanntgegeben werden, so Hartz, der optimistisch dem Sommer 2021 entgegensieht. Nach wie vor vorgesehen sind folgende Auftritte:

05.08. Element of Crime

08.08. Pietro Lombardi + Mike Singer

11.08. Alvaro Soler

17.08. Helge Schneider

19.08. Rea Garvey - Neu

18.08. Heinz Rudolf Kunze

21.08. LEA (ausverkauft, Zusatzshow um 14.30 Uhr)

23.08. Thees Uhlmann + Band - Neu

25.08. Jan Delay & Disko No 1

26.08. Mighty Oaks