Ein weiterer Todesfall : Inzidenzwert steigt in Bonn auf 59

In Bonn ist die Zahl der Corona-Infektionen erneut gestiegen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Nachdem der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Bonn am Wochenende noch bei 53 beziehungsweise 51 lag, ist der Wert nun gestiegen. Am Dienstag vermeldet die Stadt Bonn einen Inzidenzwert von 59.



Von Martin Wein

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigt in Bonn ungeachtet der verschärften Schutzmaßnahmen weiter an: In den vergangenen sieben Tagen hat das Gesundheitsamt (Stand 20. Oktober) 195 positive Testergebnisse registriert. Der Inzidenzwert ist damit auf 59 Infizierte je 100.000 Einwohner gestiegen. Damit liegt Bonn geringfügig über dem Landesdurchschnitt der Inzidenz von 55 in NRW.

Aktuell sind in Bonn 225 Menschen mit dem Virus infiziert. 28 Betroffene werden im Krankenhaus behandelt, vier von ihnen künstlich beatmet. Am Montag ist ein elfter Todesfall hinzugekommen – dabei handelte es sich um einen älteren Mann mit mehreren Vorerkrankungen. Er hatte sich über einen Haushaltskontakt infiziert und ist schwer erkrankt im Krankenhaus gestorben.