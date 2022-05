Für Frieden und Abrüstung : Frauennetzwerk organisiert Mahnwache auf dem Marktplatz in Bonn

Bonn Das „Frauennetzwerk für Frieden“ will heute auf dem Bonner Marktplatz eine Mahnwache abhalten. Damit soll auf den Internationalen Frauentag für Frieden und Abrüstung aufmerksam gemacht werden.

Der Verein Frauennetzwerk für Frieden hält am heutigen Dienstag eine Mahnwache auf dem Marktplatz vor dem Alten Rathaus in Bonn ab. Von 18 bis 19 Uhr wollen die Bonnerinnen damit auf den Internationalen Frauentag für Frieden und Abrüstung aufmerksam machen. Dieser werde laut Angaben des Vereins seit vielen Jahren gefeiert. „Doch hierzulande ist er kaum bekannt - und das wollen wir ändern“, so das Ziel der Mahnwache. In der Tradition der „Frau in Schwarz“ wollen die Teilnehmerinnen schwarz gekleidet kommen und auf schwarzen Plakaten mit weißer Schrift „Friedensbotschaften“ verbreiten. Dabei solle insbesondere der Krieg in der Ukraine im Vordergrund stehen.