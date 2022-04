Schiiten gedenken des Imams Ali in Bonn : Gericht ändert Veranstaltungsort von islamischem Trauermarsch am Sonntag

Schiiten bei einem Trauermarsch in Bonn - hier noch oberkörperfrei und in der Maxstraße. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Update Bonn In Bonn findet am Sonntag eine islamische Kundgebung mit rund 300 Teilnehmern statt. Ursprünglich sollte die Veranstaltung auf dem Jan-Loh-Platz stattfinden, dies änderte sich jedoch am Samstag. Auch in diesem Jahr sollen die Teilnehmer wieder mit nacktem Oberkörper teilnehmen dürfen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Rund 300 Schiiten wollen am Sonntag durch Bonn ziehen. Ein Indisch-Pakistanischer Kulturverein hat für die Zeit von 14 bis 19 Uhr eine Kundgebung angemeldet, wie die Polizei mitteilt. An diesem Tag soll des Imams Ali gedacht werden, der vor rund 1360 Jahren ermordet wurde.

Nach Angaben der Polizei Bonn sollte der islamische Trauermarsch auf dem Jan-Loh-Platz stattfinden. Der Anmelder hatte das Verwaltungsgericht Köln per Eilverfahren eingeschaltet. Die Bonner Polizei hatte die Kundgebung nämlich an den Rand der Innenstadt verlegt, weil es dort weniger Publikumsverkehr gibt als in der Wenzelgasse, wo der Trauermarsch in den vergangenen Jahren stattgefunden hatte. Zudem wollte die Behörde den Teilnehmern vorschreiben, Oberteile zu tragen. Es ist nämlich religiöser Brauch, zwecks Selbstgeißelung den Oberkörper freizulassen.

Schiiten aus ganz Deutschland veranstalten in #Bonn Trauermarsch. Die Teilnehmer drücken durch Selbstgeißelung ihre Trauer um Imam Ali aus. pic.twitter.com/Gq5IitLPxr — Maximilian Mühlens (@MMV_BN) June 25, 2017 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Im Rahmen des Eilverfahrens sei jedoch entschieden worden, dass ein Verbot nackter Oberkörper in diesem Fall nicht zulässig ist, erklärt Gerichtssprecher Michael Ott auf GA-Anfrage. Das zu erwartende Verhalten der Versammlungsteilnehmer verstoße nicht gegen Strafgesetze und sei – schon wegen des eindeutigen religiösen Bezuges – auch nicht als „grob ungehörige Handlung“ im Sinne Ordnungswidrigkeitenrechts anzusehen.

Wie Polizeisprecher Frank Piontek mitteilt, habe der Anblick entblößter Oberkörper in der Vergangenheit jedoch eine einschüchternde Wirkung auf Unbeteiligte gehabt – vor allem auf Kinder. Das hätten die Erfahrungen gezeigt. „Immer wieder ist es auch zu Beschwerden gekommen“, sagt Piontek weiter. Schließlich seien nicht selten Narben und Blutergüsse auf der Haut der Teilnehmer zu sehen gewesen. Aus diesem Grund habe man in diesem Jahr die Auflage erteilen wollen, dass alle Teilnehmer Oberteile tragen müssten.

Die Polizei hatte sich in ihrer Argumentation außerdem auf das Anfang des Jahres inkraft getretene Versammlungsgesetz NRW berufen, wonach es laut Paragraf 18 verboten ist, eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel zu veranstalten, wenn diese infolge des äußeren Erscheinungsbildes „Gewaltbereitschaft vermittelt und dadurch einschüchternd wirkt“. Auch hier sah das Gericht jedoch keinen Verstoß.

Die örtliche Verlegung der Veranstaltung sei hingegen rechtens gewesen, erklärt Gerichtssprecher Ott. Es handele sich bei der Wenzelgasse um eine außergewöhnlich schmale Gasse, die durch die erwarteten 300 Teilnehmer verstopft würde. Unzulässig sei es hingegen gewesen, die Versammlung stattdessen auf den Jan-Loh-Platz zu verweisen, anstatt auf die vom Anmelder angegebene Maximilianstraße. Hier bestehe keine Gefahr für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Die Bonner Polizei ließ dies vom Oberverwaltungsgericht Münster prüfen. Am Samstag entschied das Gericht in einem Eilverfahren, dass der Marsch in der verkehrsberuhigten Maximilianstraße, in der Nähe des Busbahnhofes in Bonn, stattfinden dürfe. Damit bestätigte das Oberverwaltungsgericht Münster die Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts.

(ga)