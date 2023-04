Jobwalk für Jugendliche in Bonn Spielerisch Berufe kennenlernen

Sağlam organisiert den Jobwalk für die Otto Benecke Stiftung (siehe Infokasten), die das schon erfolgreich in Berlin durchgeführte Projekt nach Bonn geholt hat. In der Hauptstadt wurde es von der BWK BildungsWerk in Kreuzberg GmbH konzipiert und als Projekt der bundesweiten Koordinierungsstelle Ausbildung und Migration, kurz KAUSA, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Es hat eine Laufzeit von 18 Monaten, die im Februar 2022 startete. Neben der Region Bonn/Rhein-Sieg wird es auch in Augsburg noch bis Juli dieses Jahres durchgeführt.