Kampf gegen Schließung Liebfrauenschule schreibt offenen Brief und übt harsche Kritik

Die Schulpflegschaftsvorsitzenden sprechen von drei Dimensionen, die die Schließung hat: Kirche, Anstand und Politik. In ersterer brauche es „eine Haltung der Bischofskonferenz zu der Frage, ob sie zu ihren Worten steht und ob die rund 900 katholischen Schulen eine Zukunft haben“. Denn das Gremium habe in zahlreichen Beschlüssen den Bildungsauftrag und die Bedeutung der christlich-geprägten Bildung für die Kirche hervorgehoben. „Ausgerechnet in einer Zeit, in der gesellschaftliche Spannungen zunehmen und viele traumatisierte Frauen mit ihren Kindern in unser Land strömen, um Hilfe zu suchen, macht die katholische Kirche an mehreren Orten in Deutschland die Türen zu“, so Geuenich und Sehr.