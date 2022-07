Klein oder kurios : Das sind die ungewöhnlichsten Studiengänge in Bonn und der Region

Bonn „Life Science Informatics“, ein Bachelor in Eurythmie oder vielleicht Lasertechnologie? Die Anzahl der Studiengänge wächst in den vergangenen Jahren kontinuierlich an - auch in Bonn und der Region. In unserem Überblick zeigen wir kleine oder ungewöhnliche Studiengänge direkt vor der Haustür.



Die Zahl der Studienfächer ist in den vergangenen Jahren in Deutschland stetig angestiegen und liegt mittlerweile bei mehr als 21.000 Studienangeboten, wie der Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz verzeichnete. Seit 2016 ist die Anzahl möglicher Studiengänge an deutschen Hochschulen laut „Centrum für Hochschulentwicklung“ (CHE) um 14 Prozent gestiegen.

Unentschlossene stehen vor der Herausforderung, aus dieser breiten Masse eine Auswahl zu treffen. Momentan führt die Hälfte aller Studiengänge zu einem Bachelorabschluss, dem ersten Hochschulabschluss, die andere Hälfte bilden weiterführende Studiengänge, beispielsweise ein Master of Arts.

Auch in Bonn und der Region gibt es Studiengänge, die besonders klein, unbekannt oder kurios sind. Wir haben uns auf die Suche nach diesen sogenannten Orchideenfächer begeben.

Universität Bonn

Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität gehört seit 2019 zu den elf deutschen Exzellenzuniversitäten. An der staatlichen Universität im Herzen der Stadt Bonn studieren rund 35.000 Studierende in etwa 200 Studienfächern. Einige dieser Studienfächer gibt es jedoch erst seit Kurzem.

Lebensmittelchemie

Neun Semester können angehende Chemiker Lebensmittelchemie studieren. In diesem Studiengang dreht sich alles um die chemische Zusammensetzung von Lebensmitteln. Lebensmittelchemiker sollen unter anderen helfen, verunreinigte Waren zu erkennen und bedenkliche Stoffe nachzuweisen. 131 Studierende widmen sich diesem Fach in Bonn. (Die Zahlen beziehen sich auf das Wintersemester 2021/22)

Life Science Informatics

Bei diesem Master of Science handelt es sich um einen internationalen Studiengang, der im Herbst 2002 startete und eine Kooperation mit dem Fraunhofer Institut in Sankt Augustin beinhaltet. 75 Studierende widmen sich den Themen aus Biologie, Medizin, Pharmazie und Informatik.

Entwicklungsforschung

Die Studierenden forschen zu Fragen bezüglich Klimawandel, Armut, Hunger und Umweltschutz. Das in Bonn ansässige Zentrum für Entwicklungsforschung nimmt Doktoranden auf, die mehrheitlich aus Entwicklungs- und Schwellenländern kommen.

European Studies - Governance and Regulation

Mit 32 Studierenden ist der Master „European Studies“ der kleinste Studiengang der Universität Bonn. Der englischsprachige Master dauert ein Jahr und umfasst die Bereiche Politikwissenschaft, Rechtswissenschaften und Wirtschaft, die alle im Kontext der Europäischen Union stehen.

Politisch-Historische Studien

In Kooperation mit verschiedenen politischen Stiftungen, Museen und Medienorganisationen bildet der weiterbildende Master eine Mischung aus Geschichts-, Medien- und Politikwissenschaft. Studierende benötigen mindestens einjährige Berufserfahrung. Während der insgesamt vier Semester schließen die Forschenden elf Module ab.

Dependency and Slavery Studies

Der englischsprachige Masterstudiengang widmet sich ganz der interdisziplinären Erforschung von Sklaverei und anderen Formen von starker Abhängigkeit. 28 Studierende untersuchen die Vorgeschichte von Abhängigkeitsverhältnissen in asiatischen, amerikanischen, afrikanischen und europäischen Gesellschaften. Das Bonn Center for Dependency and Slavery Studies (BCDSS) ist Träger eines Exzellenzclusters.

Katastrophenvorsorge und Katastrophenmanagement

Der sechssemestrige Studiengang vermittelt Kompetenzen im Bereich der nachhaltigen Katastrophenvorsorge. Interessenten müssen mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung vorweisen können. Seit 2006 bietet die Uni Bonn diese Fachrichtung gemeinsam mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) an.

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg existiert seit 1995 und beheimatet knapp 9500 Studentinnen und Studenten. Dort gibt es eine Auswahl an 39 Studiengängen.

Social Protection

Hierbei handelt es sich um einen Master, der englischsprachig in vier Semestern durchgeführt wird. Vor allem diejenigen, die sich für den interkulturellen Austausch interessieren, sollen hiermit angesprochen werden. Insgesamt 124 Studierende widmen sich diesem Fach.

CSR & NGO-Management

Dieser englischsprachige Master-Studiengang richtet sich an internationale Berufserfahrene, die im Management-Bereich von Nichtregierungsorganisationen arbeiten wollen. Der Standort ist in Rheinbach und das Studium besteht nur aus Wochenendkursen, die wiederum im Voll- oder Teilzeitstudium belegbar sind. Hier hatten sich im Sommersemester 2022 42 Studierende eingeschrieben. Auf der Webseite erfahren Interessierte, welche Voraussetzungen sie erfüllen müssen.

Cyber Security & Privacy

Den Studiengang im Fachbereich Informatik hat die Hochschule zum vergangenen Wintersemester ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit Experten und Expertinnen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Fraunhofer Instituts FKIE geht es unter anderem in den einführenden Modulen um Datenschutz und Grundlagen der IT-Sicherheit, in den Vertiefungsmodulen um Kryptographie und Digitale Forensik.

Nachhaltige Sozialpolitik

Der 2017 an den Start gegangene Bachelorstudiengang ist einzigartig in Deutschland. Auf dem Plan steht eine Mischung aus Sozial-, Medien-, und Kommunikationswissenschaft. Hinzu kommen Elemente der Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften. Absolventen haben breit gefächerte Aussichten auf Berufe in Politik, Medien und Wirtschaft. Einzelne Lehrveranstaltungen werden in Kooperation mit dem Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (Uni Bonn) und dem Lehrstuhl für Sozialpolitik (Uni Köln) angeboten.

Visual Computing & Games Technology

Im viersemestrigen, teilzeitgeeigneten Master wird nicht nur vertieftes Grundlagenwissen zur Erstellung von Computerspielen vermittelt. Die Studierenden erlernen zusätzlich auch Fähigkeiten im Bereich Augmented Reality und wenden ihr Wissen in Praxisprojekten an.

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft

Die Alanus Hochschule in Alfter gibt es seit 1973. 2003 wurde die staatliche Anerkennung ausgesprochen. An der Hochschule werden neben künstlerischen Studiengängen die Fachrichtungen Architektur, Pädagogik, Philosophie und Wirtschaft unterrichtet.

Eurythmie

Bei der Eurythmie geht es vor allem um Bewegung, genauer um eine Bewegungskunst, die in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde. Besser bekannt dürfte der Studiengang als Ausdruckstanz sein, der auch an Waldorfschulen unterrichtet wird. 10 Studierende absolvieren derzeit den Bachelor an der Alanus Hochschule (Die Zahlen gelten für das Studienjahr 21/22). Das staatlich anerkannte Studium soll für die Arbeit auf der Bühne, im pädagogischen und im therapeutischen Bereich vorbereiten.

Kunst-Pädagogik-Therapie

Den Bachelor Kunst-Pädagogik-Therapie studieren 40 Personen. Studentinnen und Studenten sollen hier die Grundlagen von Kunstpädagogik, Kunsttherapie und Bildungswissenschaften erlernen und dies später an Schulen einsetzen. Weitere Informationen gibt es hier.

Wirtschaft & Schauspiel

Seit Herbst 2021 gibt es an der Hochschule diesen interdisziplinär ausgerichteten Bachelorstudiengang. Die 20 Studierenden belegen aufeinander aufbauende Schauspielkurse und können aus dem Angebot des Fachbereichs Wirtschaft verschiedene Kurse wählen.

PerformART

Der in Deutschland einzigartige Studiengang kombiniert Darstellende und Bildende Künste. Im ersten Studienjahr erlernen die 20 Studierenden grundlegende Fähigkeiten im Bereich der Bildhauerei, Malerei, digitalen Medien und Musik.

Hochschule Koblenz - RheinAhrCampus

Der RheinAhrCampus in Remagen ist Teil der Hochschule Koblenz. Etwa 2.900 Studierende erlernen hier fächerübergreifender Kenntnisse in den beiden Fachbereichen „Mathematik und Technik“ sowie „Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“.

Lasertechnik und Optische Technologien