Feierliche Eröffnung Was das neue Geodäsie-Zentrum auf dem Bonner UN-Campus macht

International ein Beststeller ist der Roman „Die Vermessung der Welt“ von Daniel Kehlmann. Darin geht es um einen der berühmtesten Geodäten auf dieser Welt, Carl Friedrich Gauß, nach dem in Bonn auf dem Brüser Berg eine Straße benannt ist. Mit der Vermessung der Welt hat auch die UN-GGCE zu tun – das jüngste Kind der UN-Familie in Bonn: Das Exzellenzzentrum der Geodäsie der Vereinten Nationen – das United Nations Global Geodetic Centre of Excellence. Das mit vier Mitarbeitern kleine, aber feine Zentrum ist inzwischen die 27. Einrichtung der UN in Bonn und gilt als Meilenstein für die weltweite Kooperation in der Geodäsie, der Wissenschaft von der Vermessung und der Abbildung der Erdoberfläche. Am Mittwoch feierte es auf dem Campus am Platz der Vereinten Nationen offiziell Eröffnung.