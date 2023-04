Säuberungsaktion Buschdorf “Wenn Not am Mann ist, kommt das Dorf zusammen“

„Wenn mal Not am Mann ist, kommt das Dorf zusammen“, berichtet Dennis Hörner, stellvertretender Vorsitzender des Ortsfestausschusses und erinnert sich an das jüngste Beispiel: „Zuletzt haben die Buschdorfer die Abbrennstelle für das Martinsfeuer auf dem Dorfplatz komplett in Eigenregie neu bepflastert“. Von den 1950er Jahren bis heute hat sich die Einwohnerzahl in Buschdorf verzehnfacht und ist von 500 auf 5000 gestiegen. Das jüngste Neubaugebiet ist das Apfelgartenviertel, in dem 2019/2020 etwa 400 neue Häuser entstanden. Ein weiteres Neubaugebiet ist gerade im Entstehen.