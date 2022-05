Einschränkungen ab Ende Mai : Bahn kündigt weitere Zugausfälle in und um Bonn an

Bahn kündigt weitere Zugausfälle in und um Bonn an

Bonn Ab Ende Mai stehen auf der Bahnstrecke zwischen Köln und Mainz umfangreiche Arbeiten an. Das führt zwei Wochen lang auch zu erheblichen Einschränkungen und Zugausfällen in Bonn. Eine Übersicht.

Die Deutsche Bahn erneuert weiterhin die Eisenbahninfrastruktur zwischen Köln und Mainz. Von Freitag, 27. Mai, bis Freitag, 10. Juni, bündelt sie eine Vielzahl an Arbeiten an Bahnübergängen, Bahnhöfen, Oberleitungen, Gleisen und Weichen. Das führt zu Zugausfällen. So können etwa zwischen Roisdorf und Remagen von Freitag, 3. Juni, 21 Uhr, bis Dienstag, 7. Juni, 5 Uhr, keine Bahnen fahren. Die Änderungen:

Zwischen Roisdorf und Remagen wird es zwischen Freitag, 3. Juni, 21 Uhr, und Dienstag, 7. Juni, 5 Uhr, einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen geben, der alle Stationen anfährt. Zudem werden Schnellbusse eingesetzt. Am Bonner Hauptbahnhof werden am Pfingstwochenende also lediglich die Züge der S 23 nach Euskirchen verkehren. In Roisdorf, Bonn und Remagen werden Reisendenlenker vor Ort sein. Als Alternative zum SEV stehen die Stadtbahnlinien 16 und 18 zur Verfügung. Während der Arbeiten leitet die DB die Fernverkehrszüge über die rechte Rheinseite um. Alle Details auf bauinfos.deutschebahn.com/nrw.