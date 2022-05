Voreifelbahn : S 23 fährt wieder von Bonn bis Euskirchen durch

Bahnverkehr in der Region : Voreifelbahn S 23 soll 2026 mit Strom fahren Die Voreifelbahn soll bereits in wenigen Jahren mit Strom fahren. Das sagte Ronald Pofalla, Infrastruktur-Vorstand der Deutschen Bahn, am Donnerstag. In den Kosten von rund 100 Millionen Euro ist ein anderes Ausbauprojekt für die Strecke aber nicht inbegriffen.