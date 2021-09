Christian Lindner auf dem Bonner Marktplatz : FDP-Chef wirbt für ein Rentensystem nach skandinavischem Vorbild

Christian Lindner am Freitagabend bei seiner Rede auf dem Bonner Marktplatz. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Christian Lindner freut sich auf dem Bonner Markt über die vielen jungen Zuhörer und über „Steilvorlagen“ aus dem Kanzler-Triell der Konkurrenz.



Von Rüdiger Franz

Wenn schon Meinungsbildung, dann richtig. Den Bonnern bot der Wahlkampfterminkalender am Freitag die Gelegenheit, von Annalena Baerbock direkt auf Christian Lindner umzuschalten. Und viele nutzten die Möglichkeit, wie sich an der kleinen Karawane erkennen ließ, die an dem lauen Abend vom Münsterplatz zum Markt pilgerte. Mehrere hundert Menschen, die in Straßencafés nicht mitgezählt, wollten den FDP-Chef im Original erleben.

Warmgespielt von den FDP-Lokalmatadoren Franziska Müller-Rech, Joachim Stamp und Alexander Graf Lambsdorff sowie Nicole Westig (Rhein-Sieg-Kreis) und Markus Herbrand (Aachen), erlebten die Menschen auf dem Markt einen FDP-Chef, der sich in seiner alten Unistadt eingangs kopfschüttelnd am jüngsten Triell der politischen Konkurrenz abarbeitete: „Zwei Stunden lang wurde nicht über die Probleme in unserem Bildungssystem gesprochen“, so Lindner unter dem Jubel seines mehrheitlich jungen Publikums. „Es wurde nicht über die Alterung der Gesellschaft geredet“, auf die man das Sozialsystem nicht vorbereitet habe. Sein Vorschlag: Ein Rentensystem nach skandinavischem Vorbild, in dem tatsächlich Geld angespart werde.

„Die Milliarden gingen nur so über den Tisch“