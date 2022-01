„Redraw Tragedy“: Ausstellung im Kunstforum Bonn : Katastrophen und die Kunst

Bonn Wie Kunstschaffende mit folgenschweren Ereignissen, Katastrophen und Tragödien umgehen, zeigt derzeit das internationale Ausstellungsprojekt „Redraw Tragedy“ im Künstlerforum Bonn. Im Fokus stehen dabei künstlerische Verarbeitung und Austausch.

Kindergeburtstag mit Schlammspuren

Abgeschlossen sind hingegen Gaby Kutz’ Öl- und Aquarell-Beiträge, wobei „Kindergeburtstag in Gill“ im vergangenen Jahr deutliche Spuren von der Flutkatastrophe davongetragen hat: Die Schlammablagerungen darauf sind nicht zu übersehen, wodurch sich dieses Werk auf ganz besondere Weise mit dem Thema „Katastrophe“ auseinandersetzt. Bei Kutz’ anderen beiden Arbeiten – „Merkel in Mazar i-Sahrif“ und „Treiben“ – sind es die Sujets, die folgenschwere Ereignisse behandeln: die Klimakrise und die Flüchtlingskatastrophe.

Neue Perspektiven

Dass Kunst nicht eindeutig ist und viele Ebenen öffnet, betont Susanne Grube, Leiterin des Künstlerforums. Dies solle auch die Ausstellung verdeutlichen. „Räume sollen geöffnet werden, und jeder hat Gelegenheit, seine eigenen Gedanken einzubringen“, so Grube. Dem schließt sich Wehler an und ergänzt: „Was der Betrachter in den Arbeiten sieht, ist oft ganz anders als das, was der Künstler sich dabei dachte. Genau das wollen wir, denn es eröffnet neue Perspektiven.“