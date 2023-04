Probleme beim Download von Klausuren Abiturprüfungen in NRW am Mittwoch finden nicht statt

Bonn · Am Mittwoch sollten in NRW Abiprüfungen in Biologie, Physik, Chemie, Informatik und Technik und Ernährungslehre geschrieben werden. Doch die technischen Probleme beim Download der Klausuren können nicht rechtzeitig behoben werden. Wie es jetzt weitergeht.

18.04.2023, 21:07 Uhr

Das Abitur in NRW hat begonnen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Von Marie Schneider und Jörg Isringhaus

Die Abiturprüfungen am Mittwochmorgen können nach GA-Informationen nicht stattfinden. Das bestätigt Andreas Bartsch, Präsident des nordrhein-westfälischen Lehrerverbands. Nach Auskunft des Ministeriums für Schule und Bildung NRW sei ein letzter Versuch, die technischen Probleme beim Download der Abiturprüfungen zu beheben, fehlgeschlagen. Die Prüfungen in Biologie, Physik, Chemie, Informatik und Technik und Ernährungslehre werden laut Bartsch nun auf den kommenden Freitag verschoben.