Lohn und Digitale Kompetenz : Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zeichnet Arbeiten zur Genderforschung aus

Bonn Die Gleichstellungskommission der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg hat in diesem Jahr zwei Abschlussarbeiten zur Genderforschung ausgezeichnet.

Lohntransparenz kann maßgeblich dazu beitragen, die Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern zu schließen. Das hat Alina Gerke in ihrer Masterarbeit im Fach Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) herausgefunden. Für ihre Erkenntnisse erhielt die Absolventin von der Gleichstellungskommission der H-BRS jetzt die Auszeichnung „Beste Masterarbeit einer Studentin“, dotiert mit 1000 Euro.

Die Gleichstellungskommission der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg vergibt jährlich Preise an Studenten. „Den Masterpreis vergeben wir schon länger, um Frauen in Richtung Wissenschaft zu fördern“, sagt Annegret Schnell, Gleichstellungsbeauftragte an der H-BRS, auf Anfrage. Die Auszeichnung solle auch ein möglicher Anreiz für eine Promotion sein.