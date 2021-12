Kostenloser Einbau an diesem Wochenende möglich : 250 Wärmepumpen für Betroffene der Flut im Ahrtal

Kostenloser Einbau an diesem Wochenende möglich

Ahrweiler Die Hilfsorganisation AHRche verfügt noch über rund 250 Wärmepumpen, die sie kostenfrei an Flutbetroffene abgeben kann. Das meldet die Energieagentur Rheinland-Pfalz. Am Wochenende sind Techniker im Ahrtal unterwegs, die die Wärmepumpen kostenlos einbauen.

Wer im Ahrtal noch über keine Wärmeversorgung für sein Haus oder seine Wohnung verfügt – sei es, weil die neue Heizung noch nicht geliefert ist oder der Heizungsbauer bislang keinen feien Termin hatte – kann sich jetzt an den Verein AHRche wenden. Wie die Energieagentur Rheinland-Pfalz mitteilt, verfügt der Hilfsverein noch über 250 Wärmepumpen, so genannte Split-Klimageräte, die er kostenfrei an Flutbetroffene abgibt.