Flutkatastrophe im Ahrtal Neue Gasleitung in Bad Neuenahr-Ahrweiler soll in Betrieb gehen

Mehr als eineinhalb Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal wird kommende Woche eine neue Gasleitung in Betrieb genommen. Die Erdgas-Hochdruckleitung entlang der Weinberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler musste gebaut werden, weil bei der Flut im Juli 2021 die ursprüngliche Leitung entlang der Ahr „nahezu vollständig zerstört“ worden war, wie die Energienetze Mittelrhein am Mittwoch, 19. April, mitteilten.