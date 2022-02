Flut beschädigt Matschullas Werk : Kreuzberg-Porträt wird in Sachsen-Anhalt restauriert

Bad Neuenahr-Ahrweiler Georg Kreuzberg gilt als Gründer der Thermalstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Eines der wenigen Bildnisse des Quellenentdeckers konnte nach der Flut gerettet werden. Von Experten wird es derzeit aufwendig restauriert.

Der Quellenentdecker und der Künstler haben sich nie kennengelernt: Als Georg Kreuzberg starb, sollte es noch 28 Jahre dauern, bis Hanns Matschulla geboren wurde. Trotzdem gibt es heute ein Porträtgemälde, das Matschulla von Kreuzberg anfertigte und dem er den Titel „Georg Kreuzberg fällt aus dem Rahmen“ gab. Im Februar 2021 konnte die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler dieses 1959 angefertigte Kreuzberg-Porträt aus Privatbesitz ankaufen. Darauf ist die Stadt mächtig stolz: Denn Darstellungen von Georg Kreuzberg, der in der Geschichte der Kreisstadt eine Schlüsselstellung einnimmt, gibt es nicht viele. In der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 ist das in Ahrweiler gelagerte Bild allerdings beschädigt worden. Aber es konnte gerettet werden. Mit Spendenmitteln des Museumsverbandes Rheinland-Pfalz wird das Porträtgemälde derzeit restauriert.

Farben müssen von Schlamm befreit werden

Matschullas vielschichtiges Schaffen

Ohne Georg Kreuzberg und Hanns Matschulla wäre Bad Neuenahr-Ahrweiler nicht das, was es ist. Der Weinbauer und Kaufmann Georg Kreuzberg, am 2. August 1796 in Ahrweiler geboren und an Heiligabend 1873 ebendort verstorben, entdeckte im Jahr 1852 zwischen Bad Neuenahr und Heppingen die Apollinaris-Quelle und gründete die Firma Apollinaris. Als er später auch unterhalb von Beul alkalische Quellen entdeckte, gab er den Anstoß zur Gründung des Heilbades Neuenahr.

Der Maler und Bildhauer Hanns Matschulla, am 6. Dezember 1901 im oberschlesischen Lipiny geboren und am 2. September 1971 in Ahrweiler verstorben, hinterließ eine große Zahl von Kunstwerken, aber auch kunsthandwerkliche Arbeiten in Holz und Stein, die heute im öffentlichen Raum in Ahrweiler und weit darüber hinaus zu sehen sind. Das Hochkreuz auf dem Ahrtorfriedhof in Ahrweiler mit Christus in den gegabelten Ästen des Baumes etwa stammt von ihm, ebenso die St.-Barbara-Plastik mit Hostie und Kelch über dem Ahrtor in Ahrweiler.