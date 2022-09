900.000 Euro für Tourismus im Ahrtal : Wirtschaftsministerin Schmitt überreicht Förderbescheide

Hintergrund

Der Tourismus gehört neben der Weinwirtschaft zu den tragenden Säulen des Wirtschaftslebens im Ahrtal. Alleine in der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler wurden vor der verheerenden Flutkatastrophe in den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen jährlich rund 800 000 Übernachtungen gezählt. Dies entspricht in Rheinland-Pfalz einem Spitzenplatz. Hinzu kam eine hohe Zahl an Tagesausflüglern, die insbesondere den Einzelhandelt in Ahrweiler und in Bad Neuenahr und die Gastronomie belebten. Stark ausgeprägt waren auch die durch die Kliniken ausgelösten Übernachtungszahlen. Sie lagen in der Vergangenheit bei rund 350 000 im Jahr. An diese Erfolgszahlen möchte der Ahrtaltourismus gerne wieder anknüpfen. frv