Steigende Schülerzahlen auf der Grafschaft Dringender Appell einer Schulleiterin an die Politik

Hinzu kommt, dass die Schulkinder ab dem Schuljahr 2026/27 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung hätten, prognostizierte Ausschussmitglieds Gisela Halfen (SPD) eine weitere Verschärfung der Situation. Zwar plant die Politik schon lange den Bau einer neuen Grundschule in Gelsdorf, hier werden aber noch viele Jahre ins Land gehen. „Die Situation stellt den Schulträger und die Schule vor große Herausforderungen,“ gab auch der Erste Beigeordnete der Gemeinde Grafschaft, Michael Schneider (CDU) zu. Schneider leitete die Ausschusssitzung in Vertretung des erkrankten Bürgermeisters Achim Juchem. Patentrezepte habe auch er nicht, so der Beigeordnete. Möglicherweise müsse man jedoch die Einzugsbereiche der drei Grafschafter Grundschulen neu besprechen, regte Schneider an. Denn für die Grundschulen in Ringen und Leimersdorf sehen die Prognosen keine exorbitanten Zuwächse der Schülerzahlen. Vor allem in Ringen könnten die Zahlen in den kommenden Jahren sinken. Dort sind zwar gleich zwei große neue Baugebiete auf der Agenda, aber auch ein neuer Kindergarten, so dass die dortige Grundschule erweitert werden könnte.