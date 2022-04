Infoveranstaltung für Winzer : Hochwasserschutz kostet die Weinwirtschaft zehn Hektar Nutzfläche

Kreis Ahrweiler Ein verbesserter Hochwasserschutz bedeutet Nachteile für die Weinwirtschaft in Mayschoß, Rech, Walporzheim und Dernau. Betriebe dürfen künftig etwa zehn der bislang insgesamt 550 Hektar Rebfläche im Talboden nicht mehr nutzen.

Kommunen und Behörden wollen die Ahrtal-Bewohner künftig besser vor den negativen Auswirkungen von Hochwassern schützen. Das bedeutet Nachteile für die Weinwirtschaft in Mayschoß und Rech, in Walporzheim und Dernau. Denn die Betriebe dürfen künftig etwa zehn der bislang insgesamt 550 Hektar Rebfläche im Talboden nicht mehr nutzen. Dieses Dilemma war Thema einer Infoveranstaltung, zu der der Weinbauverband für Mittwochabend Ahrwinzer und Fachleute der beteiligten Behörden in den Dagernova-Saal nach Dernau eingeladen hatte.

In manchen Lagen wird der Weinbau nur unter Auflagen, beispielsweise mit einem größeren Zeilen-Abstand, gestattet

Wolfgang Schäfer von der SGD Nord erläuterte anhand von Landkarten die künftigen Möglichkeiten für Weinbau in den Tallagen. Dabei unterschied er Bereiche, in denen Weinbau auch künftig ohne Einschränkungen möglich sei von Bereichen, in denen Rebanlagen parallel zur Fließrichtung der Ahr gezeilt und Zeilenabstände von bislang 1,80 auf 2,20 Meter vergrößert werden müssen, von Bereichen, in denen Weinbau gar nicht mehr gestattet wird. Dazu zählten beispielsweise der Bereich am Wohnmobilhafen sowie Teilbereiche unterhalb der Saffenburg-Ruine in Mayschoß und der gesamte längs der Ahr in Dernau verlaufende Steifen sowie zwei Bereiche in Marienthal.