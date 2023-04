Neue Ideen für Tourismus-Planung Das Ahrtal könnte zum Naturpark werden

Einen nachhaltigen Tourismus haben sich die Hoteliers, Ferienwohnungsbetreiber, Gastronomen und Campingplatzbesitzer, die im Verein Ahrtal-Tourismus vereinigt sind, auf die Fahnen geschrieben. Vorsitzender Christian Lindner, dessen eigener Hotelbetrieb derzeit kernsaniert und mühevoll wieder aufgebaut wird, nachdem die Fluten der Ahr das Traditionshotel in Bad Neuenahr nahezu vollständig zerstört hatten: „Ich danke allen in der Branche, die in dieser schweren Zeit die Fahne hochhalten, die an den Standort glauben und hier in die Zukunft investieren. Wir sind schon weit gekommen auf einem guten Weg.“