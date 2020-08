Winzergenossenschaft Mayschoss-Altenahr : Onlinehandel der Ahr-Winzer wächst um 250 Prozent

Rund um die Saffenburg baut die Winzergenossenschaft Mayschoss-Altenahr an den Hängen der Ahr ihren Wein an. Foto: Martin Gausmann

Mayschoss Aller Einschränkungen zum Trotz hat die Winzergenossenschaft Mayschoss-Altenahr vom Sommer 2019 bis Ende Juni dieses Jahres gute Geschäfte gemacht. Der Onlinehandel der Winzer boomte mit einer Steigerung um 250 Prozent.

Coronabedingt war im April und Mai für die fest angestellten Mitarbeiter Kurzarbeit vereinbart worden. Damit konnte der Betrieb am Laufen gehalten werden. Die Mini-Jobber waren abgemeldet. „Wir mussten von Tag zu Tag neu entscheiden“, sagt Baltes. Bis Ende Mai konnten keine Veranstaltungen stattfinden. Trotzdem klappte der Umsatz. Laut Baltes gab es beim Onlinehandel eine Steigerung um 250 Prozent, auch der Weinversand per Post florierte. Steigerungsraten von 30 Prozent verzeichnete die Genossenschaft laut Baltes im Verkauf über die Supermarktketten Rewe und Edeka. Seit Juni hat der Betrieb wieder Vollbeschäftigung, auch Aushilfen sind wieder im Einsatz.

Auf die derzeit hohe Nachfrage nach hellen Weinen reagiert die Genossenschaft mit einem verstärkten Angebot von Blanc-de-Noir-Weinen. Zwar hatte sie bereits im vergangenen Jahr diesen Anteil erhöht, aber die Nachfrage steigt weiter. Darum sollen von der derzeitigen Ernte lediglich Rotweine aus Qualitätsprogrammen produziert werden, alle anderen roten Burgunder-Trauben werden als Blanc-de-Noir verarbeitet. Von den roten Basis-Weinen seien aus 2018 noch ausreichende Mengen vorhanden, so Baltes. Auf die eigene Produktion von Federweißem will die Genossenschaft in diesem Jahr verzichten.