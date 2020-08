Handwerk im Kreis Ahrweiler : Dernauer ist im Nationalteam der Zimmerer

Fabian Gies aus Dernau ist in die Nationalmannschaft der Zimmerer aufgenommen worden. Foto: Kreis

Kreis Ahrweiler Fabian Gies aus dem Bezirk der Handwerkskammer Koblenz ist der Sprung ins Nationalteam der Zimmerer gelungen. Der junge Dernauer strebt in seinem Handwerk jetzt die Teilnahme an der Europameisterschaft an.

Fabian Gies aus Dernau ist in die Nationalmannschaft der Zimmerer berufen worden. Dazu gratulierten ihm Landrat Jürgen Pföhler und Kreiswirtschaftsförderer Tino Hackenbruch im Kreishaus.

„Fabian Gies ist ein Beispiel für die funktionierende Wirtschaft im Kreis Ahrweiler. Wir wünschen ihm für seine Ziele mit der Nationalmannschaft viel Erfolg.“

Gies ist Geselle in der elterlichen Schreinerei und Zimmerei Gies in Dernau. Er ist der Erste aus dem Bezirk der Handwerkskammer Koblenz, dem der Sprung in das Nationalteam gelungen ist. Durch den ersten Platz beim Kammerwettbewerb Koblenz 2018, den ersten Platz beim Landeswettbewerb Rheinland-Pfalz 2018 und den dritten Rang bei der Deutschen Meisterschaft 2018 hat Gies die Voraussetzungen für die Aufnahme in das Team erfüllt.