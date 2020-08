Gut bei Stimme : Sänger Marc Stich begeistert bei „Musiksommer“ in Remagen

Marc Stich bei seinem Konzert auf der Freilichtbühne der Remagener Kulturwerkstatt. Foto: Martin Gausmann

Remagen Im Rahmen des „Musiksommers“ trat Marc Stich auf. Er brachte mächtig Stimmung an die Remagener Kulturwerkstatt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hildegard Ginzler

Als Rolf Plewa zum „Musiksommer“ auf der Freilichtbühne im „Historischen Dreieck“ Marc Stich präsentierte, setzte er „99,9 Prozent Verständnis“ bei den rund 60 registrierten Gästen voraus, „die Maske anzuziehen, sobald sie aufstehen“.

Alles ein bisschen anders als sonst. Das kennt man schon. Organisiert im August gewöhnlich der Verein „Lebendiger Marktplatz“ Konzerte am Namen gebenden Ort, so übernimmt in Absprache mit dem Verein diesmal die „Kulturwerkstatt“ den August.

Kulturwerkstatt Domizil ist das alte Jugendheim Die Kulturwerkstatt Remagen hat ihren Standort im ehemaligen Jugendheim der katholischen Pfarrei. Erbaut wurde das Haus um 1900 im Auftrag der Kirche. Die Pläne dazu stammen von dem Kölner Architekt Aloys Böll, einem Onkel von Heinrich Böll. gih

Auch für den Sänger und Gitarristen Marc Stich lief es ungewohnt ab. Seit 20 Jahren macht der heute 39-Jährige Musik. Seit zehn Jahren tritt er mit Gernot Montkowsky auf. Da der Musikkollege aber in Urlaub ist, musste Stich solo alles geben, was ihm vom Start weg gelang.

Eine halbe Stunde später, als auf dem Plakat angekündigt und eine halbe Stunde früher als anderweitig mitgeteilt, ging es los. Niemanden unter den Zuhörern, die von ihren Sitzplätzen eine freie Sicht auf die Bühne hatten, störte es, zumal sie bald von Rock, Pop und Schlager, einer bunten Mischung der 60er-, 70er-, 80er Jahre, gefangen genommen wurden.

Erstaunliche Klangfarben und eine große Palette

Die gesamte Palette reichte viel weiter. Das zeigte schon „Wake me up“, der Sommerhit 2013 von Avicii, mit dem Stich einstieg, um gleich „Come Together“ der Beatles und „Hit the Road, Jack“ folgen zu lassen. Mit seiner Musical erprobten Stimme – Stich hatte als Kreismusikschüler die Hauptrolle im Musical „Träume“ inne – bot er erstaunliche Klangfarben. Er kam kräftig rüber, melodiös, röhrte, klang rauchig oder zart, ruppig oder soulig, entließ Schmelz oder Schmiss der Kehle, so dass Freunde der härteren Gangart wie Romantiker auf ihre Kosten kamen.

„Stellt euch ‘ne irische Kneipe vor“ stimmte Stich, der auch auf der Gitarre überzeugte, das Publikum auf „Drunken Sailor“ ein. Das Seemannslied sollte nicht der einzige irische Song bleiben, „Whiskey in the Jar“ und mehr kamen dazu. „Et jitt kei Wort“ von Cat Ballou mischte kölsche Tön bei. Gegen die dunklen Wolken sang der Interpret mit dem CCR-Klassiker „Who‘ll Stop The Rain“ an. Es half nichts. Auch wenn Marcel Möcking, Leiter der Tourist-Info, schwungvoll meinte, „ein bisschen Sommerregen macht uns nur schöner“, musste das Konzert kurz pausieren.