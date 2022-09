Auf Beschluss der SPD-Landtagsfraktion : Müller soll Vorsitz im Bildungsausschuss übernehmen

Kreis Ahrweiler/Mainz In der rheinland-pfälzischen SPD-Landtagsfraktion dreht sich das Personalkarussell munter weiter: Vier neue Sprecher sind gewählt worden. Zudem soll Susanne Müller aus dem Wahlkreis Remagen/Sinzig den Vorsitz im Landtagsausschuss für Bildung übernehmen.

In der SPD-Landtagsfraktion hat es zuletzt zwei personelle Veränderungen gegeben. Bereits zum 15. Juli legte Jörg Denninghoff sein Mandat nieder, um nach gewonnener Wahl das Amt des Landrats im Rhein-Lahn-Kreis anzutreten. Sein Nachfolger in Parlament und Fraktion ist Manuel Liguori. Zum 31. August hatte dann Giorgina Kazungu-Haß auf eigenen Wunsch ihr Mandat niedergelegt und ist in den Schuldienst zurückgekehrt. Ihre Nachfolge trat Claus Schick an.