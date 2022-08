Innenminister Reul beim THW in Bonn : Flutnacht ist auch heute noch in den Köpfen der Helfer

Drei Millionen Einsatzstunden : THW kämpfte 2021 gegen Flut, Corona und Afrikanische Schweinepest Drei Millionen Einsatzstunden leistete das Technische Hilfswerk 2021 – knapp dreimal so viel wie im Vorjahr. Das lag vor allem an der Flutkatastrophe in der Region, aber auch die Corona-Pandemie und die Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest forderten die Helfer.