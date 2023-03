Nach zwei Jahren Pause Spielgemeinschaft Ahrtal und Förderverein Burgruine Arenberg erhalten Ehrenamtspreis

Die Spielgemeinschaft (SG) Ahrtal wird für ihr interkommunales Projekt „Wiederaufbau SG Ahrtal“ ausgezeichnet. Gemeinsam mit den eingetragenen Stammvereinen – Sportverein Hönningen/Ahr 1921 e. V., Sport-Club Dümpelfeld 1954 e. V., Sportverein Insul 1930 e. V. und Sportverein Eintracht Schuld 1979 e. V.–, den Ortsgemeinden sowie den Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr möchte die SG mit dem Projekt die notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft des Vereinssports vor Ort schaffen und sowohl dem demografischen Wandel als auch den Herausforderungen durch die Flutkatastrophe begegnen. Nach der Flut waren Vereinsgebäude und Sportplätze zerstört worden. Jetzt sollen ein neuer Kunstrasenplatz mit Flutlicht und ein zeitgemäßes Vereinsheims in Insul sowie ein Naturrasenplatz in Hönningen gebaut werden (der GA berichtete). Die neuen Sportplätze und Vereinsgebäude der SG Ahrtal sollen dabei zukünftig auch von anderen Akteuren für vielfältige Veranstaltungen genutzt werden können, um die Lebensqualität in den Dörfern zu bereichern.