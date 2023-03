Ausstellungseröffnung Bildwelten mit Weitblick und Tiefgang in Bad Honnef

„Ich erkenne zwar vertraute Reminiszenzen an die Kunstgeschichte in Bildzitaten, Lebewesen, Landkarten, Schriftzeichen und Gegenständen, befinde mich aber unversehens in einer Zwischenwelt aus Realismus und Surrealismus, durch die ich neugierig und behutsam zu navigieren beginne“, erklärte Irina Wistoff, Museumspädagogin, in einer Eröffnungsrede auf der Vernissage. Dabei würde fast unbemerkt der Blick der eigenen Wahrnehmung intensiviert. Durch die auf den Bildern dargestellten Gegensätze – etwa Weite und Nähe, Erde und Mond- ergäbe sich eine nahezu verstörende Gleichzeitigkeit, wie sie auch in der realen Welt zu finden und nicht fremd sei, sagte Wistoff.