Das ist Rheinisch​: Dä Kölsche ess stulz op singe Schnurres!

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: dä Schnurres.

Wir haben bis jetzt total vermieden, uns an Äußerlichkeiten abzuarbeiten. Aber das müssen wir ein für alle Mal ändern. Denn auch der Rheinländer hat so seine Traditionen, was die Mode angeht. Dabei ist es gar nicht mal so auffällig wie die Tracht der Norddeutschen, die mit blau-weiß gestreiftem Hemd, einer Schirmmütze und rotem Halstuch immer wieder mal das Klischee füttern.