Kölner Autobahnpolizei : Nicht registriertes Gewehr und Munition bei Kontrolle entdeckt

Bei einer Kontrolle auf der A3 hat die Polizei in einem Auto ein Gewehr und Munition entdeckt. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Köln Am Donnerstag entdeckten Zivilbeamte der Kölner Autobahnpolizei ein nicht registriertes Gewehr sowie mehrere hundert Schuss Munition im Auto eines 39-Jährigen. Nicht der einzige Fund, den die Polizisten im Auto des Verdächtigen machten.

Fahnder der Autobahnpolizei Köln haben am Donnerstagnachmittag bei einer Kontrolle auf der A3 ein nicht registriertes Selbstladegewehr sowie passende Munition sichergestellt. Laut Aussage der Polizei stoppten die Beamten einen 39-jährigen Mercedesfahrer in Zivil an der Anschlussstellte Königsforst, der bei einem Drogentest positiv auffiel. Im Anschluss durchsuchten sie mit Hilfe eines Drogenspürhundes das Fahrzeug und fanden die Waffe im Kofferraum.